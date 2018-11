Wien (www.anleihencheck.de) - Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen kommt weiter nicht vom Fleck, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).In den letzten Tagen sei sie um 10 Basispunkte auf 3,06% zurückgegangen. Belastungsfaktoren seien zum einen die unverändert volatile Entwicklung - sprich die neuerlichen Kursverluste - am Aktienmarkt sowie Wortmeldungen verschiedener FED-Offizieller gewesen, die mit Blick auf weitere Zinsnahebungen ein behutsames Vorgehen bzw. Vorsicht angemahnt hätten. In der Folge hätten sich die Markterwartungen reduziert, was die Anzahl der Zinsanhebungen im nächsten Jahr angehe. Einen Zinsschritt auf der FOMC-Sitzung am 19. Dezember sehen sowohl wir als auch der Markt aber weiter als höchstwahrscheinlich an, so die Analysten der RBI. Kurzfristig dürfte es nach Einschätzung der Analysten der RBI vor allem die weitere Entwicklung an den Aktienmärkten sein, die über die Richtung der Rendite amerikanischer Staatsanleihen entscheiden werde. (Ausgabe vom 23.11.2018) (26.11.2018/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...