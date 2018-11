Linz (www.anleihencheck.de) - Das Japanische Inflationsziel von 2 Prozent scheint weiter unerreichbar zu sein. Denn der Anstieg der Kern-Verbraucherpreise lag zuletzt bei lediglich 0,4 Prozent, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Niedrige Inflationsraten würden grundsätzlich eine lockere Geldpolitik mit niedrigen Zinsen suggerieren. Dieses Umfeld negativer Zinssätze habe die Margen der japanischen Banken jedoch bereits zusehends unter Druck gebracht, weshalb sich die Währungshüter Ende Juli für eine geldpolitische Straffungsmaßnahme - also das Gegenteil von dem, was inflationsfördernd wirken sollte - entschieden hätten. Dabei hätten sie die neue Obergrenze der 10-jährigen Renditen von 0,1 auf 0,2 Prozent erhöht. Wenngleich die Notenbanker nach wie vor beteuern würden, an ihren Inflationszielen und ihrer expansiven Geldpolitik festhalten zu wollen, könnten die Märkte früher oder später auf weiter steigende Zinsen setzen. Der Japanische Yen könnte somit - zumindest bis zum Beginn einer EZB-Zinswende - aufwerten. (26.11.2018/alc/a/a) ...

