Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das DZ BANK-Derivate-Team stellt als Alternative zum Direktinvestment in die Deutsche Börse AG-Aktie (ISIN DE0005810055/ WKN 581005) eine 5,75% Aktienanleihe Classic 2019/11 (ISIN DE000DDM2K86/ WKN DDM2K8) mit dem Basiswert Deutsche Börse AG vor.Die Deutsche Börse AG, eine der führenden europäischen Börsenorganisationen, decke mit ihren Produkten und Dienstleistungen die gesamte Wertschöpfungskette im Finanzgeschäft ab. Nach einem herausfordernden Jahr 2017 (Scheitern der Fusion mit der London Stock Exchange, geringe Volatilität und Niedrigzinsumfeld an den Kapitalmärkten) laufe es 2018 wieder besser für die Frankfurter. Die erfreuliche Entwicklung der ersten beiden Quartale habe sich im dritten Quartal fortgesetzt. Stärkere Kursschwankungen sowie ein höheres Zinsniveau in den USA hätten der Deutschen Börse von Juli bis September zu prozentual zweitstelligen Zuwachsraten bei Umsatz und Ergebnis verholfen. ...

