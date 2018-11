Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die Inflation in Kanada ist im Berichtmonat Oktober wieder spürbar angezogen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Sowohl die allgemeine Inflationsrate (2,4% nach 2,2% im September) als auch die Kernrate (1,6% nach 1,5%) hätten zu Beginn des Schlussquartals 2018 zugelegt. Damit liegt die allgemeine Teuerung wieder deutlich oberhalb des Zielniveaus von 2% und stützt unsere Prognose einer weiteren Zinserhöhung um 25 BP im Januar 2019, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Der Euro sei daraufhin zum Loonie zeitweilig wieder unter 1,50 CAD (Kanadischer Dollar) zurückgefallen. (26.11.2018/alc/a/a) ...

