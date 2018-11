Die börsennotierte Technologie-Holding MAX 21 AG (ISIN: DE000A0D88T9) hat die positive Entwicklung im dritten Quartal fortgesetzt und liegt nach neun Monaten auf Kurs, die Umsatz- und EBITDA-Ziele für das Gesamtjahr zu erreichen.

"Die derzeitige Entwicklung wird vor allem vom stabilen Wachstum der Umsätze und Sendungsmengen im Bereich Hybride und digitale Post getragen. Obwohl die Sommermonate aufgrund der langen Ferienzeit in der Regel etwas schwächer ausfallen, war das EBITDA der Binect im dritten Quartal erneut positiv, was den nachhaltigen Break-Even unterstreicht. Mit Blick auf die Zukunft nimmt MIRA (Managed Identity Role Access), die neue Identity-Governance- und Access-Management-Lösung der KeyIdentity, eine hervorgehobene Rolle ein. MIRA wurde im Oktober mit Erfolg auf der it-sa in Nürnberg, Europas führender Fachmesse für IT-Sicherheit, vorgestellt. Die Verwaltung und Sicherung digitaler Identitäten wird immer wichtiger und der Mehrwert unserer Lösung ist für Unternehmen hier viel deutlicher sicht- und errechenbar als bei der reinen Authentifizierung. Nun gilt es mit unserem Partner in den nächsten Monaten die ersten Beta-Kunden zu gewinnen", kommentiert MAX21-Vorstand Nils Manegold Lage und Aussichten.

Umsatzentwicklung

Der Konzernumsatz der MAX21-Gruppe belief sich in den ersten neun Monaten 2018 auf EUR 5,3 Mio. (9M 2017: EUR 4,7 Mio.). Dies entspricht einem Umsatzanstieg um 12,9%. Bereinigt um die letztjährigen NECDIS-Umsätze in Höhe von rund 540 TEuro, beläuft sich das Wachstum auf 27,7%. Unter Berücksichtigung der Bestandsveränderungen sowie der aktivierten Eigenleistungen ergibt sich eine Gesamtleistung in Höhe von EUR 5,7 Mio. (9M 2017: EUR 5,1 Mio.).

Im Segment IT-Security beliefen sich die Umsätze in den ersten neun Monaten 2018 auf 1.005 TEuro (9M 2017: 1.164 TEuro), wobei die Umsätze mit dem Kernprodukt LinOTP im Vorjahresvergleich von 499 TEuro um rund 65% auf 822 TEuro gesteigert werden konnten. Die Consulting-Umsätze verringerten sich mit der im Jahresverlauf 2017 erfolgten Einstellung des Bereichs Pentesting ...

Den vollständigen Artikel lesen ...