Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die zweite Schätzung zur BIP-Entwicklung in Deutschland bestätigte am Freitag den Rückgang um 0,2% gg. Vq. für das 3. Quartal, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Dabei hätten sich die Probleme in der Automobilproduktion zum einen in einem ungewöhnlich hohen Lageraufbau niedergeschlagen, der insgesamt 0,7 Prozentpunkte zum BIP-Wachstum beigetragen habe. ...

