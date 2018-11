Zürich - Die Lage an den Börsen blieb auch in der letzten Woche schwierig und es resultierten überwiegend Verluste. Der S&P500 verlor 3.8% und ist daran die Tiefst von Ende Oktober zu testen. Der Nasdaq korrigierte mit über 4% ebenso heftig. In Europa verlor der Stoxx 600 mit einem Prozent relativ wenig. Der Dax büsste über die Woche 1.3% ein. Grosse Verlierer waren Covestro (-15.5%), Wirecard (-10.7%) und Fresenius (-7.6%). Auf der anderen Seite scheinen sich die zuvor stark gebeutelten Autowerte langsam zu stabilisieren. Das gleiche gilt für die Emerging Markets, die im November im Plus liegen.

Nichts neues bei den Währungen: Der Euro bleibt wenig gefragt und handelt gegenüber dem Dollar nur knapp über 1.13. Der Franken wird als sicherer Hafen vermehrt gesucht und steht ebenfalls bei etwa 1.13 zum Euro. Gegenüber dem Dollar handelt der CHF knapp unter der Parität.

Mit den Ängsten über einen globalen Wirtschaftsabschwung gehen auch die Zinsen zurück. In den USA steht die Rendite für zehnjährigen Staatsanleihen mit 3.03% nur noch knapp über 3%. Die Deutschen Zinsen sind bis auf 0.34% sehr tief gefallen. Die enttäuschende BIP-Entwicklung im 3. Quartal hat sicherlich das Seine dazu beigetragen.

Ölpreis weiter auf rasanter Talfahrt

Bei den Rohstoffen steht weiterhin der Ölpreis im Fokus. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...