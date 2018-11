Eine Analyse der Homepages von 600.000 deutschen Unternehmen zeigt: In Frankfurt befassen sich Firmen am häufigsten mit Digitalisierung und Industrie 4.0 - die rote Laterne geht an Bottrop.

Für Jens Südekum ist die Sache klar. "Für die Frage, ob eine Stadt arm oder reich ist, dürfte in wenigen Jahren die geografische Lage eine geringere Rolle spielen als die digitale Infrastruktur", sagt der Regionalökonom von der Universität Düsseldorf. Im Zeitalter der Digitalisierung müsse "ein Start-up der IT-Branche nicht in Berlin sitzen, sondern kann sich auch in einem Dorf in Brandenburg niederlassen".

Doch es sind nicht nur Glasfaserversorgung und schnelles Internet allein, die künftig zu einem zentralen Faktor für die Wirtschaftskraft einer Stadt oder Region werden. Es sind auch die Unternehmen selbst, beziehungsweise: ihr Geschäftsmodell in Zeiten von Industrie 4.0.

"Nur mit technologisch versierten, hochproduktiven und innovativen Unternehmen lässt sich die Zukunft von Regionen gestalten", sagt der Ökonom Hanno Kempermann vom Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. Das Problem ist nur: Wie stark sich Betriebe auf den Megatrend der Digitalisierung einlassen und in ihre Produktion, Produkte und Planungen einfließen ...

