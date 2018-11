Hamburg (ots) - Dr. Kai Wawrzinek und Dr. Christian Wawrzinek, die Gründer der Goodgame Studios, werden ihre bisherigen Positionen als CEO und CSO bei Goodgame zu Ende Februar 2019 niederlegen, um sich auf ihre Rolle als Aktionäre von Stillfront zu konzentrieren. Die Suche nach einer neuen Geschäftsführung wurde eingeleitet.



"Der Zusammenschluss von Goodgame Studios und Stillfront ist eine perfekte strategische Ergänzung und wir freuen uns über die Realisierung zahlreicher Synergien, die wir im Jahr 2018 gesehen haben. Jetzt ist es an der Zeit, die Geschäftsführung von Goodgame zu übergeben, sodass Christian und ich mehr Zeit haben, um als aktive Aktionäre Werte für Stillfront zu schaffen", sagt Kai Wawrzinek.



"Goodgame Studios entwickelt sich gut, mit starker Profitabilität und einer umfangreichen Pipeline an zukünftigen Spieleveröffentlichungen. Das Managementteam von Goodgame kann auf eine beeindruckende Erfolgsbilanz zurückblicken und wir verfügen über ein starkes Führungsteam, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten und gleichzeitig auf der positiven Geschäftsdynamik der gesamten Gruppe aufzubauen", sagt Jörgen Larsson, CEO der Stillfront Group.



Pressekontakt: Patrick Abrar, SVP pr@goodgamestudios.com