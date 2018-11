Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank (EZB), Peter Praet, hat auf die zuletzt schwachen Konjunkturdaten des Euroraums hingewiesen. Praet sagte bei einer Konferenz in Frankfurt: "Der Einkaufsmanagerindex war sehr schwach, und auch andere Daten waren nicht gut." Mehr könne er zu diesem Thema nicht sagen, da die EZB gerade die Projektionen für die Ratssitzung im Dezember vorbereite. Praet sagte weiter, die Geldpolitik müsse noch für einige Zeit sehr akkommodierend bleiben. Er sagte aber auch: "Wir werden die Nettoanleihekäufe sehr wahrscheinlich einstellen."

Laut ihrem jüngsten geldpolitischen Beschlüssen rechnet die EZB damit, dass die Nettokäufe von derzeit monatlich 15 Milliarden Euro am Jahresende eingestellt werden. Einen förmlichen Beschluss hierüber müsste die EZB aber noch bei ihrer Ratssitzung am 13. Dezember beschließen. Praet sagte außerdem, dass sich die geldpolitischen Zyklen in den USA und im Euroraum noch eine Weile sehr verschieden bleiben würden.

