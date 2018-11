Am deutschen Aktienmarkt geben sich die Anleger am Montag der Hoffnung hin, dass die großen konjunkturpolitischen Themen wie Brexit, der Haushaltsstreit in Italien oder der US-chinesische Handelsstreit bald abgehakt sein könnten. Profiteure des Risikoappetits der Börsianer waren im frühen Handel die Auto- und Zuliefererwerte. Deren Kurse waren zuletzt unter anderem wegen des schwächelnden chinesischen Automarktes kräftig unter Druck geraten. Zahlreiche Vertreter der Branche, die als Konjunkturbarometer gilt, haben bereits ihre Ziele für das laufende Jahr heruntergeschraubt.

Vor allem das Treffen von US-Donald Trump und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping auf dem bevorstehenden G-20 Gipfel am Wochenende schürt große Erwartungen. Am Montagmorgen gehörten Aktien des Reifenherstellers und Automobilzulieferers Continental mit einem Plus von mehr als drei Prozent am Vormittag zu den größten Gewinnern im Dax .

Die Autobauer Volkswagen , Daimler und BMW verteuerten sich jeweils um rund eineinhalb Prozent. Auch im Mittelwerteindex MDax gab es zahlreiche Profiteure, allen voran Zulieferer Hella mit mehr als zwei Prozent Kursgewinn. Schaeffler waren mit plus 0,77 Prozent indes nicht ganz so gut in Form./tav/jha/

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

