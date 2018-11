Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Henkel auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Das dritte Quartal sei für den Klebstoff- und Konsumgüterkonzern zwar erwartungsgemäß verlaufen, die Zuversicht bei den Gewinnerwartungen des Marktes bleibe aber dennoch gering, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Abwärtspotenzial für die Aktie sei aber begrenzt. Er glaube an einen Kursanstieg in dem Gedanken, dass Henkel die Sorgen um das Portfolio und den Ausblick abschütteln kann./tih/bek Datum der Analyse: 26.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0013 2018-11-26/11:03

ISIN: DE0006048432