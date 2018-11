Unabhängig vom Endprodukt gehört die Entwicklung der Stromversorgung zu einem Schlüsselelement. Vicor wollte die besonderen Herausforderungen und Probleme von Stromversorgungsentwicklern erfahren und gab dazu eine anonyme Umfrage in Auftrag. Um authentische Ergebnisse zu erhalten, erfolgte die Auswahl der angeschriebenen Teilnehmer unabhängig von der bestehenden Kundenbasis. Für 75 % der Antwortenden hatte das Erfüllen der geforderten Anforderungen oberste Priorität. 80 % gaben an, dass sie Probleme haben, die Entwicklung innerhalb des geforderten Zeitrahmens fertigzustellen. 70 % der Teilnehmer beschäftigen sich mit der Stromversorgung an sich weniger als die Hälfte ihrer Zeit. Ingenieure für offene Stellen im Bereich Power zu finden ist für sehr viele ein großes Problem. 65 % der Antwortenden waren der Meinung, dass es nicht einfach sei, sich immer auf dem neusten Stand der Technik und der entsprechenden Anwendung in der Praxis zu halten.

Änderungen ein echtes Problem

An der Spitze der Liste der Themen, die Entwickler von Stromversorgungen beschäftigen, waren jedoch Änderungen während oder am Ende des Entwicklungsprozesses. Fast 87 % gaben an, dass Designänderungen ein großes Problem darstellen. Zusätzlich erschweren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...