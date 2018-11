REDWOOD SHORES, Kalifornien, Nov. 26, 2018(NASDAQ: IPAS), ein führender Anbieter von weltweiter mobiler Konnektivität und Location-Technologie, gibt heute bekannt, dass die Deutsche Telekom AG (DTAG) einen siebenstelligen Vertrag zur Lizenzierung von iPass SmartConnectunterzeichnet hat. Die Technologie verbessert das Kundenerlebnis und die betriebliche Effizienz von Carrier Services. Bei der Verwendung von iPass SmartConnect werden die Nutzer automatisch mit dem am besten verfügbaren drahtlosen Netzwerk verbunden. Gleichzeitig ist der Betreiber in der Lage, den Datenfluss durch intelligentes Management des Wi-Fi-Verkehrs zu steuern.

Im Rahmen dieser Partnerschaft werden DTAG und iPass gemeinsam eine eigene "Platform-on-Demand" (POD) aufbauen, über die iPass SmartConnect und die damit verbundenen Dienste von der DTAG in Deutschland als DTAG Private Cloud betrieben und verwaltet werden.

Die Deutsche Telekom wird iPass Network IntelligenceTM nutzen, um einen besseren Überblick über die Leistung und den Betrieb ihrer Netze zu erhalten. Gemeinsam werden die beiden Produkte die Qualität der Dienste im Netz für den gesamten Kundenstamm der Deutschen Telekom verbessern.

"Die Partnerschaft mit der Deutschen Telekom, einem der weltweit größten Carrier, zeigt, dass unsere Technologie den Carriern spürbare Vorteile bringt", sagt Patricia Hume, Chief Operations Officer bei iPass. "iPass bietet erstklassige Technologie, die sichere, zuverlässige Konnektivität und Netzwerkanalyse bietet, um die Deutsche Telekom bei der Verbesserung ihrer Unternehmens- und Verbraucherangebote zu unterstützen."

Claus Hessberger, VP, Deutsche Telekom, kommentiert: "Diese neue Vereinbarung ist der nächste Schritt in unserer laufenden Partnerschaft mit iPass. Wir sehen die iPass-Technologie und die Datenanalyse als zentral für die Erreichung unseres Ziels, den bestmöglichen Kunden- und Netzwerkservice anzubieten."

