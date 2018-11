Berlin (ots) -



Denkmalgeschützte Häuser können oft spannende und bewegende Geschichten erzählen. Bestes Beispiel dafür ist das "Soho House" in der "Torstraße 1" im Herzen Berlins. 1929 als Kreditkaufhaus Jonass eröffnet, zieht dort nach der Enteignung der jüdischen Inhaber die NSDAP-Reichsjugendführung ein. Nach dem Krieg nimmt es die SED in Beschlag, nach der Wende wird es den rechtmäßigen Erben zugesprochen, die es später dann nach langem Leerstand verkaufen. Die Schriftstellerin Sybil Volks wohnt ganz in der Nähe der "Torstraße 1" und erzählt in ihrem gleichnamigen Buch anhand einer fiktiven Familiengeschichte die ganze Geschichte des Hauses. Die gibt's, mit tollen Soundeffekten neu vertont, ab sofort als Audible Original. Oliver Heinze hat für Sie reingehört.



Sprecher: Berlin, 1929: Bei der Eröffnung des ersten Kreditkaufhauses der Stadt fällt die hochschwangere Verkäuferin Vicky plötzlich in Ohnmacht. Wach w ird sie erst wieder auf der hauseigenen Poststelle, wo sie mithilfe einer Angestellten und eines fremden Zimmermanns ihre uneheliche Tochter entbindet:



O-Ton 1 (Torstraße 1, 17 Sek.): "Elsa", sagt Vicky, als sie die Arme um das Bündel schließt. "Sie soll Elsa heißen." Vor dem Fenster fallen rot und grün leuchtende Kugeln herab. "Ein Feuerwerk", sagt der Mann, der ihr den Rücken zuwendet und eine Zimmermannskluft trägt. "Das Kind muss eine Königin sein."



Sprecher: Was der Zimmermann da noch nicht weiß: Zur gleichen Stunde bringt seine Frau Sohn Bernhard auf die Welt. Nicht nur dieses außergewöhnliche Ereignis schweißt die beiden Familien von da an zusammen - auch das Kaufhaus spielt für Bernhard und Elsa von da an ein Leben lang eine wichtige Rolle:



O-Ton 2 (Torstraße 1, 30 Sek.): Sie darf mit Bernhard im Kaufhaus spielen! Eine Weile ist das Spielen schön, aber irgendwann, als sie Bernhard nicht findet, wächst eine schreckliche Angst in ihrem Bauch. Kein Mensch ist mehr zu sehen, die Lichter sind fast alle ausgegangen, und es ist so still. Sie fängt an zu weinen. Endlich kommt Bernhard hinter einer Säule hervor. Erschrocken schaut er sie an. "Meine Mama ist weg." Sie kann nicht aufhören zu heulen. Bernhard nimmt sie bei der Hand. "Wir suchen sie."



Sprecher: Auch später, als die Nazis die Macht übernehmen und die jüdischen Kaufhausbesitzer enteignen, bleiben Bernhard und Elsa unzertrennlich.



O-Ton 3 (Torstraße 1, 22 Sek.): Sie tappte im Dunkeln durch das Zimmer, schlüpfte wieder zu Bernhard unter die Decke und hielt die halb volle Flasche in der Hand. "Auf unseren sechzehnten Geburtstag, den wir nicht zusammen gefeiert haben!" Sie nahm einen Schluck, reichte ihm die Flasche. "Und auf unseren fünfzehnten! Und vierzehnten!", prostete Bernhard ihr zu. "Auf unsere letzte Begegnung in unserem Haus!", sagte sie.



Sprecher: Die Torstraße 1 bleibt aber auch danach ihr gemeinsamer Anker - über die Berliner Mauer hinweg und über die Wende hinaus. Sogar dann noch, als das alte Kaufhaus 2009, 80 Jahre nach ihrer Geburt, in einen schicken Club umgewandelt wird:



O-Ton 4 (Torstraße 1, 31 Sek): "Ich bin so froh, dass du hier bist", murmelt Bernhard und streicht der Frau, die zur selben Stunde geboren wurde wie er, über den Rücken. Wie weich Elsa sich anfühlt. Wie sonderbar, dass wir uns über all die Jahrzehnte hinweg nie ganz aus den Augen verloren haben, denkt er. Als sei der Umstand unserer Geburt immer festes Band genug gewesen. Und weil das Band nie gerissen ist, stehen sie heute hier. Bernhard und Elsa. Die beiden ältesten Zeitgenossen weit und breit.



Mehr über Bernhard und Elsa, deren Leben 80 Jahre lang und über zwei Staaten hinweg untrennbar mit der Torstraße 1 verbunden bleiben, erfahren Sie ab sofort im gleichnamigen Hörbuch von Sybil Volks. Das wurde jetzt ganz neu vertont und ist ab sofort exklusiv als Audible Original downloadbar. Weitere Infos dazu finden Sie unter www.audible.de/tipp.



