Bonn (www.anleihencheck.de) - Schwächer als erwartet ausgefallene deutsche und europäische Konjunkturdaten sorgten am Freitag für eine verstärkte Nachfrage nach als sicher angesehenen Bundesanleihen, berichten die Analysten von Postbank Research.Ein entgegengesetzter Impuls habe wiederum aus der Hoffnung resultiert, dass sich die EU und Italien im Haushaltsstreit doch noch einigen könnten und in der Folge nachgebenden Risikoprämien für italienische Staatsanleihen. Per saldo hätten sich daher die Veränderungen der Bundrenditen in Grenzen gehalten. Im 10-jährigen Laufzeitenbereich habe die Rendite 3 Basispunkte auf 0,34%, im 5-jährigen Laufzeitenbereich um einen Basispunkt auf -0,24% nachgegeben. 2-jährige Bunds hätten am Abend nahezu unverändert zum Vortag mit -0,64% rentiert. ...

