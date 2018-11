Nach einem langen Wochenende kehren die USA wieder an die Märkte zurück und warten auf die Kernbotschaften der weltweiten Führungspersönlichkeiten, die sich beim G20-Gipfel in Argentinien treffen werden. Angesichts der Entwicklungen im Jahr 2018 dürften die Gespräche zwischen Donald Trump und Xi Jinping über den Handel jedoch im Vordergrund stehen. Ein Misserfolg könnte die Märkte weiter belasten. Am Montag sieht der Kalender recht leer aus. Die einzige nennenswerte Veröffentlichung ist der ifo-Geschäftsklimaindex (10:00 Uhr). Der Marktkonsens erwartet einen Rückgang von 102,8 auf 102,3 Punkte. Abgesehen davon könnte der EUR eine erhöhte Volatilität aufweisen, da mehrere EZB-Mitglieder heute Reden halten: - 10:00 Uhr | Praet von der EZB - 13:30 Uhr | Coeuré und Nowotny von der EZB - 15:00 Uhr | EZB-Präsident Draghi - 17:00 Uhr | EZB-Präsident Draghi - 17:30 Uhr | Gouverneur Carney von der BoE Auf was sollten Sie diese Woche besonders achten? G20-Treffen (Freitag ...

