- BERENBERG CUTS SCHRODERS PRICE TARGET TO 3150 (3525) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES BT GROUP PRICE TARGET TO 275 (270) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 1900 (1800) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES OCADO PRICE TARGET TO 876 (286) PENCE - 'HOLD' - CREDIT SUISSE CUTS BABCOCK INTERNATIONAL TARGET TO 640 (750) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES RENTOKIL PRICE TARGET TO 400 (375) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS BRITISH LAND CO PRICE TARGET TO 710 (770) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 940 (990) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS WORKSPACE GROUP PRICE TARGET TO 1100 (1200) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES WOOD GROUP TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 780 (725) PENCE - INVESTEC RAISES SPIRAX-SARCO TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 6015 (6635) PENCE - JEFFERIES RAISES AB FOODS PRICE TARGET TO 2900 (2800) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES SSE SCOTTISH & SOUTHERN TARGET TO 1370 (1360) PENCE - 'BUY' - MERRILL LYNCH CUTS TALK TALK TELECOM TO 'NEUTRAL' ('BUY') - RBC CUTS PARAGON GROUP PRICE TARGET TO 460 (500) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS PENNON GROUP TO 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - TARGET 800 (925) PENCE - RBC CUTS SEVERN TRENT TO 'OUTPERFORM' ('TOP PICK') - TARGET 2250 (2650) PENCE - RBC CUTS UNITED UTILITIES PRICE TARGET TO 950 (1050) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS SAGE GROUP PRICE TARGET TO 590 (700) PENCE - 'NEUTRAL'



