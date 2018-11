Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Chefvolkswirt Peter Praet hat die Bereitschaft der Europäischen Zentralbank (EZB) angedeutet, im Dezember mehr Informationen über die Dauer ihrer Reinvestitionen zu geben. Praet sagte bei einer Konferenz in Frankfurt: "Ich kann nichts über das Dezember-Meeting sagen, aber Sie haben sicherlich Recht mit ihrer Annahme, dass wir dann näher erklären müssen, was wir meinen, wenn wir von 'längerer Zeit' ("extended period of time") sprechen."

Praet deutete außerdem eine Neigung der EZB an, ein neues langfristiges Refinanzierungsgeschäft zu begeben. "Wir achten stark auf die Überschussliquidität", sagte er und fügte hinzu: "Ohne einen neuen TLTRO (Targeted Long Term Refinancing Operation) würde die Überschussliquidität fallen."

November 26, 2018

