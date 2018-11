Bonn (www.aktiencheck.de) - Nach den am Freitagmorgen veröffentlichten BIP-Daten für Deutschland im 3. Quartal, die den bereits vorab gemeldeten Rückgang der Wirtschaftsleistung bestätigt haben, reihten sich auch die in der Folge bekannt gegebenen Einkaufsmanagerindices für Deutschland und die EWU nahtlos in die Serie zuletzt enttäuschender Konjunkturdaten ein, berichten die Analysten von Postbank Research. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...