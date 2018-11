Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nachdem auch aus Sicht Spaniens in der Gibraltar-Frage eine zufriedenstellende Formulierung gefunden wurde, haben die EU27-Länder am Sonntag auf ihrem Sondergipfel zum EU-Austritt Großbritanniens dem Anfang letzter Woche ausgearbeiteten "Brexit"-Vertrag zugestimmt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...