Bern - Die Zersiedelungs-Initiative verhindert eine sinnvolle Entwicklung. Sie dient unserem Land nicht. Das betonte auch Bundesrätin Doris Leuthard an der heutigen Pressekonferenz. Die Initiative greift in die Eigentumsfreiheit im Siedlungsbau ein, schreibt vor was Lebensqualität ist und will Stillstand. Ein breit abgestütztes Komitee aus politischen Parteien und Verbänden setzt sich vehement gegen die radikale Initiative ein.

Das revidierte Raumplanungsgesetz (RPG), das 2014 in Kraft getreten ist, deckt die grundsätzlichen Forderungen nach massvollem Umgang mit Boden bereits ab. Die Kantone setzen die strengen neu-en Standards um, indem sie überdimensionierte Bauzonen verkleinern und die Ausscheidung ...

