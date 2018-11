St. Gallen - Dass die Fed an ihrer nächsten Sitzung am 19. Dezember den Zins für die Fed Funds um weitere 0.25% auf 2.25% bis 2.50% anheben wird, gilt an den Finanzmärkten als gegeben. Ob und wie häufig sie im nächsten Jahr die Zinsen weiter erhöhen wird, darüber streiten sich die Beobachter. Die Kursverluste an den Börsen und die Warnungen vor den Auswirkungen des Handelsstreits zwischen den USA und China haben die Zinserwartungen sinken lassen. In den Preisen der Fed Fund-Futures ist im nächsten Jahr nur noch eine zusätzliche Zinserhöhung eingebaut. Zu diesem Stimmungswandel hatte auch Fed-Präsident Powell beigetragen, der auf die Aussicht einer Abkühlung der globalen Nachfrage hinwies.

Ein rasches Ende des seit zwei Jahren eingeschlagenen Weges der regelmässigen Zinserhöhungen ist in der Fed nicht Konsens. Bei der letzten Projektion der Zinsen im September ging das FOMC in seiner Mehrheit noch von drei zusätzlichen Zinserhöhungen im 2019 aus. Damit würde der Fed-Zins auf über 3% steigen. Er würde damit auch über dem «neutralen» Zins von rund 2.75% liegen, welcher die Grenze von einem die Wirtschaft unterstützenden zu einem bremsenden Zinsniveau bedeutet. Der Zustand der US-Wirtschaft lässt diese Annahme als gerechtfertigt erscheinen.

Starkes Wirtschaftswachstum



