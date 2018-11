Die Großbanken JP Morgan und Deutsche Bank sehen neue Probleme für Bitcoin und Co.: Die Produktion wird unprofitabler, der Zahlungsverkehr zum Flaschenhals.

Das Schrumpfen der Kryptowährungen hat Konsequenzen. Nach einer Analyse von JP Morgan hat der Absturz des Bitcoin unter die Marke von 6.000 Dollar bereits zu einem deutlichen Rückgang des Minings geführt.

"Das lässt vermuten, dass die Preise auf einen Punkt abgesunken sind, wo das Mining für einige Miner und unprofitabel geworden ist, so dass sie ihre Anlagen abgeschaltet haben", heißt es in dem Papier aus der vergangenen Woche. Inzwischen ist der Preis weiter auf unter 4000 Dollar gefallen.

Das Mining dient dazu, Konsens über die Zahlungen bei allen Teilnehmern am Bitcoin-System herzustellen. Die Miner bekommen als Belohnung jeweils Bitcoins, ihr Aufwand sind vor allem die hohen Energiekosten für den Prozess. Daher ist es plausibel, dass bei einem Absinken der Bitcoin-Preise dieses Geschäft nicht mehr überall lohnt. Viele Miner siedeln sich ohnehin gerne in Gegenden mit niedrigen Energiepreisen, etwa in Island oder der kanadischen Provinz Quebec, an.

Während noch zu Beginn des ...

