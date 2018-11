Berlin/Nürnberg (ots) - Bundeskanzlerin Angela Merkel wird die Zukunft des smarten Lebens am Dienstag, 4. Dezember beim Digital-Gipfel 2018 in Nürnberg mit der Wirtschaftsinitiative Smart Living diskutieren. Frau Merkel besucht das "House of Smart Living" der Initiative zusammen mit Peter Altmaier, Bundesminister für Wirtschaft und Energie, sowie BITKOM-Präsident Achim Berg. Die Initiative wird vertreten von Hans-Georg Krabbe, Vorsitzender des Lenkungskreises der Wirtschaftsinitiative Smart Living und Vorstandsvorsitzender der ABB Deutschland AG, sowie Ingeborg Esser, Leiterin des Strategiekreises der Wirtschaftsinitiative und Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V. (GdW). Das "House of Smart Living" ist eines von drei Exponaten, das die Bundeskanzlerin auf dem Digital-Gipfel besucht. Somit zählt Smart Living zu den wichtigsten drei Digital-Themen im Jahr 2018. Das Exponat trägt das Motto: "Smart Living - Mehr Sicherheit, Komfort und Assistenz im Alltag".



Zudem ist die Initiative mit dem Vortragsforum "Smart Living 2025: Vernetzte Wohn- und Lebenswelt der Zukunft" am Montag, 3. Dezember vertreten. Es ist die Eröffnungsveranstaltung des Digital-Gipfels 2018, dessen Schwerpunktthema "Künstliche Intelligenz" lautet. Teil des Vortragsforums sind unter anderem die Preisverleihung des Schüler-Videowettbewerbs "Smart Living" unter der Schirmherrschaft der Wirtschaftsinitiative inkl. eines Interviews mit den Sieger*innen zu ihrer Vision für Smart Living im Jahr 2025, eine Keynote von Sebastien Chaumiole vom IBM Watson IoT Industry Lab zu den Potenzialen von KI für Smart Living und ein Interview mit Prof. Philipp Slusallek, Wissenschaftlicher Direktor des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI).



Termine:



3. Dezember, 10.45-12.15 Uhr, Messe Nürnberg, NCC Ost, Saal Tokio: Vortragsforum "Smart Living 2025: Vernetzte Wohn- und Lebenswelt der Zukunft"; zum gesamten Programm: http://ots.de/KB7d7w



4. Dezember, 12.30 Uhr, Messe Nürnberg. NCC Ost: Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel, Peter Altmaier, Bundesminister für Wirtschaft und Energie, sowie BITKOM-Präsident Achim Berg am Exponat "House of Smart Living"



Hinweis an Medienvertreter*innen: Bei Interesse kümmern wir uns gerne um Ihre Akkreditierung für den Digital-Gipfel. Bitte geben Sie uns dazu bis zum 29. November Bescheid.



Über die Wirtschaftsinitiative Smart Living:



Als bundesweites Netzwerk hat die Wirtschaftsinitiative Smart Living das Ziel, zukunftsweisende Strategien für einen deutschen Smart-Living-Leitmarkt zu entwickeln. Sie ist zentrale Anlaufstelle für alle Fragen rund um Smart-Home- bzw. Smart-Living-Technologien in Deutschland. Mit branchenübergreifenden Kooperationen, der Sensibilisierung von Wirtschaft und Gesellschaft für die Chancen von Smart Living sowie der Förderung von Qualifizierungs- und Weiterbildungsmaßnahmen soll eine höhere Marktdynamik rund um die sichere Digitalisierung der Wohn- und Lebensumgebung erreicht werden. Teilnehmer der Wirtschaftsinitiative sind derzeit über 70 Unternehmen, Verbände und Initiativen. Die Wirtschaftsinitiative Smart Living wird von der - vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) beauftragten - Geschäftsstelle Smart Living betreut.



Über den Digital-Gipfel:



Der Digital-Gipfel (vormals Nationaler IT-Gipfel) und sein unterjähriger Prozess sind die zentrale Plattform für die Zusammenarbeit von Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft bei der Gestaltung des digitalen Wandels. Seit 2017 firmiert der Nationale IT-Gipfel als Digital-Gipfel. Er trägt damit der Tatsache Rechnung, dass die Digitalisierung nicht nur die Telekommunikationstechnologie, sondern Digitalisierung in ganzer Breite umfasst - von der Kultur- und Kreativwirtschaft bis zur Industrie 4.0.



OTS: Wirtschaftsinitiative Smart Living newsroom: http://www.presseportal.de/nr/132934 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_132934.rss2



Pressekontakt: Geschäftsstelle Smart Living Kommunikation Lars Jeschonnek c/o LoeschHundLiepold Kommunikation GmbH 030 / 4000 652 - 14 geschaeftsstelle@smart-living-germany.de www.smart-living-germany.de