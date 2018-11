Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt steht am Montag ganz im Zeichen politischer Entspannung. Nach einem bereits freundlichen Start hat der Leitindex SMI seine Gewinne noch weiter ausgebaut und kann diese am späten Vormittag problemlos halten. Sowohl beim Brexit als auch in der Haushaltsdebatte zwischen Brüssel und Italien kam es zu Fortschritten. Zudem werten Händler die hiesigen Abstimmungsergebnisse vom gestrigen Sonntag als ebenfalls stützend.

An diesem Wochenende haben die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union den Brexit-Vertrag gebilligt und damit den Weg für den EU-Ausstieg Grossbritanniens frei gemacht. Zudem stützen an diesem Morgen Aussagen der beiden italienischen Vizepremiers Matteo Salvini und Luigi Di Maio. Beide zeigten sich bereit, mit der EU über die Höhe der Neuverschuldung im kommenden Jahr zu verhandeln. Diese beiden Faktoren zusammen mit dem Nein zur Selbstbestimmungsinitiative seien positive politische Signale, so der Händler.

Der Swiss Market Index (SMI) steht gegen 11.00 Uhr um 1,32 Prozent höher bei 8'962,68 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gewinnt gar 1,68 Prozent auf 1'392,51 Zähler. Für den breiten Swiss Performance Index (SPI) geht es um 1,24 Prozent nach oben auf 10'486,88 Zähler. Alle 30 wichtigsten Titel notieren im Plus.

Im aktuellen Marktumfeld würden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...