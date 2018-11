Paris - Versöhnliche Töne im Haushaltsstreit zwischen der Europäischen Union und Italien haben die Börsen der Region beflügelt. Dementsprechend zogen am Montag insbesondere in Mailand die Kurse deutlich an. So schnellte der italienische Leitindex FTSE MIB um rund 3 Prozent nach oben.

Für den EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone ging es um 1,30 Prozent auf 3178,10 Punkte in die Höhe. Der Pariser Cac 40 stieg um 1,35 Prozent auf 5013,59 Punkte. Der Londoner FTSE 100 legte um 1,28 Prozent auf 7041,92 Zähler zu.

Die beiden italienischen Vizepremiers Matteo Salvini und Luigi Di Maio zeigten sich bereit, mit der EU über die Höhe der Neuverschuldung ...

