Erstmals in seiner Geschichte steigt das Unternehmen in die Förderung in dem Emirat ein. Die erste Produktion soll Mitte des nächsten Jahrzehnts erfolgen

Der Öl- und Gaskonzern Wintershall steigt erstmals in seiner Firmengeschichte in die Erdgasproduktion in Abu Dhabi ein. Die BASF-Tochter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...