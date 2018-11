Baltimore (www.aktiencheck.de) - Auf der jährlichen Pressekonferenz berichteten mehrere Experten über ihre Erwartungen für 2019 und äußerten sich zu den wichtigsten Markttreibern für 2018, so die Experten von T. Rowe Price. Dazu würden zählen: John Linehan, Chief Investment Officer, Equity und Portfoliomanager; Justin Thomson, Chief Investment Officer, Equity und Portfoliomanager; Andy McCormick, Leiter der US Taxable Bond und Portfoliomanager; David Giroux, Chief Investment Officer, Equity and Multi-Asset, Leiter der Investmentstrategie und Portfoliomanager und Alan Levenson, US-Chefökonom. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...