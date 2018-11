Basis für die Antriebsüberwachung ist die endiio Sensorikplattform. Auf der Messe werden die Gründer die Technologie an einem defekten Antrieb vorführen. Zur Lösung gehören neben einem Gateway und der Retrofit Box auch eine anpassbare Software. Zudem Beispielprojekte, die es Industrieanwendern, Anlagenbauern und Betreibern ermöglichen sollen, die neue Technologie schnell und einfach in ihre Anwendungen und an ihren Antrieben zu integrieren - ob in der Produktion, Automatisierung oder Sicherheitstechnik.

Auf die Plattform lassen sich Stromsensoren, Vibrationssensoren und Sensoren mit Modbus-Kommunikation portieren. Nachgerüstete Sensoren können ...

Den vollständigen Artikel lesen ...