Italien deutet im Haushaltsstreit mit der EU-Kommission ein Entgegenkommen an. Die beiden Vizeregierungschefs Luigi Di Maio von der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung und Matteo Salvini von der rechten Lega betonten am Montag, dass die Regierung nicht um jeden Preis an ihrem Defizitziel festhalten werde.

Den vollständigen Artikel lesen ...