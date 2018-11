Von Daniel Bardini, Managing Director Financial Messaging Bottomline



Genf - Die Art und Geschwindigkeit, mit der Verbraucher und Unternehmen auf Informationen zugreifen, untereinander interagieren und Transaktionen durchführen, haben sich massiv verändert. Für Unternehmen und Finanzinstitute, die ihren Kunden eine Auswahl an verschiedenen Zahlungsmöglichkeiten anbieten wollen, ist das ein schwieriges Umfeld. Ein bisschen ist es doch so, als wollte man einem Tintenfisch die Hand schütteln: Die Anzahl Zahlungsarten und -optionen ist so umfangreich, dass es schwerfällt, die richtige Wahl zu treffen. Angesichts der Komplexität und der Vielzahl regulatorischer Auflagen stellt sich deshalb die Frage, wie Finanzdienstleister sich einfach und kostengünstig mit den vielen Zahlungskanälen verbinden und diese verwalten können.

Flexibilität ohne Nebenwirkungen

Es ist ein Balanceakt, in einem so dynamischen Umfeld genug flexibel zu sein und die Vorteile der Entwicklungen im Zahlungsverkehr zu nutzen, ohne dabei die Rentabilität, das Wachstumspotenzial und die Reputation eines Unternehmens negativ zu beeinflussen. Man könnte es Banken und Finanzinstituten deshalb nicht verübeln, wenn sie angesichts der neuen Entwicklungen den Kopf in den Sand stecken würden. Umgekehrt könnte es aber auch der Wendepunkt für ihren Erfolg sein. Wie in jedem Wettbewerbsumfeld werden nur die Schnellsten und Cleversten überleben: Innovationsführer werden diejenigen, die sich rechtzeitig richtig positionieren und fähig sind, sich schnell mit neuen Zahlungssystemen zu verbinden und diese zu integrieren, ohne unnötige Hürden wie Komplexität und Kosten zu schaffen.

Die Lösung in der Cloud

In diesem Kontext macht es Sinn, die Art und Weise zu betrachten, wie Banken und Finanzinstitute ...

