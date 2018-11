Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für BASF nach Darlegung der neuen Strategie von 105 auf 84 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Oliver Schwarz berücksichtigt das Öl- und Gas-Geschäft in einer am Montag vorliegenden Studie in seinen Schätzungen als nicht mehr fortgeführt. Weil die Nachfrage aus der Automobil-Industrie schwächer sei als zunächst gedacht, habe er sie reduziert./ajx/tih Datum der Analyse: 26.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0017 2018-11-26/12:07

ISIN: DE000BASF111