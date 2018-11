Hannover (www.anleihencheck.de) - Am deutschen Anleihenmarkt legten die Kurse der Bundesanleihen etwas zu, so die Analysten der Nord LB.Sie hätten von schwächeren Konjunkturdaten profitiert, wie z.B. der gesunkenen Unternehmensstimmung im Euroraum. US-Anleihen hätten geringfügig zugelegt. Allerdings habe an dem "Thanksgiving" bedingten Brückentag nur ein verkürzter Handel stattgefunden. Ein Stück weit hätten die US-Staatsanleihen vom schwächeren Aktienmarkt an der Wall Street profitiert. (26.11.2018/alc/a/a) ...

