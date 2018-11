Berlin / Hamburg (ots) - Wer kennt das nicht: die Vorweihnachtszeit geht rasend schnell vorüber und es fehlt noch ein passendes Geschenk für die Liebsten zum Fest? Eat the World bietet mit dem aktuellen Weihnachtsspecial die perfekte Geschenkidee für alle, die ihren Lieben eine schöne, gemeinsame Zeit und genussreiche Erlebnisse schenken möchten, und das zu einem einmaligen Preis. Unter dem Motto "dreimal zahlen, zu viert genießen" bietet der Marktführer für kulinarische Stadtführungen vier Tour-Gutscheine im Wert von je 39,00 Euro zum Preis von dreien an, also insgesamt 117,00 Euro statt 156,00 Euro. Für zehn Euro mehr gibt es die Gutscheine auf hübsche Geschenk-Karten gedruckt und per Post zugestellt. Das exklusive Angebot ist unter www.eat-the-world.com/advent erhältlich und gilt im Zeitraum vom 26. November 2018 bis 30. Dezember 2018. Die Gutscheine können zu einem beliebigen Zeitpunkt innerhalb von drei Jahren eingelöst werden.



Wer einen Gutschein geschenkt bekommt, hat die Wahl zwischen über 100 kulinarischen Erlebnis-Touren in mehr als 40 Städten. Gemeinsam mit einem versierten Tourguide begeben sich die Teilnehmer auf eine Entdeckungsreise hinein ins authentische Stadtleben und spüren echte Schätze abseits der klassischen Sehenswürdigkeiten auf. Mit bis zu sieben kulinarischen Kostproben in kleinen, inhabergeführten Restaurants, Läden und Manufakturen erschmecken sie das jeweilige Viertel, erhalten kulturelle Geheimtipps und spannendes Insiderwissen - das es so nur bei Eat the World-Touren gibt.



Eat the World-Gutscheine können jederzeit online bestellt werden, der Gutscheincode wird anschließend innerhalb kürzester Zeit versendet. Damit sind sie das perfekte Last-Minute-Geschenk, mit dem die Beschenkten eine richtig schöne und erlebnisreiche Zeit mit ihren Liebsten verbringen und genießen können.



Pressekontakt: Isabelle Haesler PR / Kommunikation Food Gruner + Jahr GmbH & Co KG 20459 Hamburg Telefon +49 (0) 40 / 37 03 - 37 06 E-Mail haesler.isabelle@guj.de