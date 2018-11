Die Daimler-Aktie ist mit Blick auf 12 Monate im DAX zwar ein klarer Underperformer (die Aktie hat in diesem Zeitraum rund 28% verloren, ohne Berücksichtigung von Dividendenzahlungen). Zuletzt ging es eher um die Frage, ob die Aktie über oder unter der psychologisch nicht unwichtigen Marke von 50 Euro "glatt" notiert. Und was gibt es Neues? Da meldet Daimler, dass Mercedes-Benz bei den "Interbrand Best Global Brands 2018" punkten konnte - und zwar als die Marke mit der größten Zahl von "Likes" ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...