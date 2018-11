Noch ein Blick auf einige Details der Zahlen von thyssenkrupp zum Geschäftsjahr 2017/2018 (das am 30. September 2018 endete). Die Eckdaten sind bekannt und dürften im Kurs "drin" sein. Da sah es gemischt bis eher negativ aus. Beispiel Umsatz, da gab es ein leichtes Plus, die Auftragseingänge blieben auf dem "hohen Vorjahresniveau". Das Nettoergebnis ging deutlich zurück, auf "nur" noch 60 Mio. Euro. Nun der Blick in den Geschäftsbericht auf der Suche nach weiteren interessanten Details. Dazu ... (Peter Niedermeyer)

