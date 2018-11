Bei der Steinhoff International Holdings (kurz "Steinhoff") gab es zuletzt diverse Updates im Hinblick auf die Restrukturierungen, meist in Bezug auf Tochtergesellschaften. So zuletzt zur US-Tochter "Mattress Firm, Inc.", die sich bekanntlich freiwillig unter Gläubigerschutz gemäß Chapter 11 begeben hatte. Und interessanterweise hieß es da von Steinhoff, dass diese Tochter den Gläubigerschutz nach Chapter 11 bereits wieder verlassen hat. Diese Zeit wurde genutzt, um umfangreiche Änderungen vorzunehmen. ... (Peter Niedermeyer)

