Wie in der Vorwoche bekannt wurde, hat Gazprom seinen Investitionsplan für das Nord Stream 2 Projekt für 2018 nach unten korrigiert. In der vorherigen Version des Investitionsprogramms für Bauprojekte für Gaspipelines waren laut der Agentur TASS 114,5 Milliarden Rubel (etwa 1,72 Milliarden US-Dollar) vorgesehen, in der neuen nur noch 92,18 Milliarden Rubel (1,38 Milliarden Dollar). Dass der russische Energiekonzern auch 2019 seine Investitionspläne zurückschrauben könnte, bedeutet das aber noch ... (Achim Graf)

