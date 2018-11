DAX - Breakaway-Gap?

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Der DAX startet mit einem Freudensprung in die neue Handelswoche. Hier beflüglen positive Töne im Budgetstreit zwischen Italien und der EU. Der Index eröffnet den Handel am Morgen knapp 100 Punkte höher und klettert am Vormittag bis auf 11.358 Punkte.

Das heutige Eröffnungsgap könnte sich - wenn es denn offen bleibt heute - als kurzfristig relevantes Breakaway-Gap herausstellen. In dem Falle wäre ein direkter Durchmarsch Richtung 11.450 bis 11.500 Punkte zu präferieren.

Sollte die Wall Street allerdings am Nachmittag die deutlich im Plus notierenden Futures wieder abverkaufen, müsste im deutschen Börsenbaromtere noch einmal mit 11.250 und dann 11.170 Punkten gerechnet werden. Oberhalb von 11.250 Punkten haben in jedem Fall kurzfristig die Bullen die besseren Karten.

DAX in Punkten Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 25.10.2018 - 26.11.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.11.2013 - 26.11.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Turbo Bull auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HX3D0M 10,92 10.250 10,31 18.12.2018 DAX Index HX14UZ 6,19 10.740 18,37 29.03.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 26.11.2018; 11:52 Uhr

Turbo Bear auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HX3D3K 15,58 12.875 7,29 18.12.2018 DAX Index HX3D46 22,77 13.400 4,84 18.12.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 26.11.2018; 11:52 Uhr

