Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Renault angesichts der Verhaftung von Konzernchef Carlos Ghosn und des möglichen Bestrebens des japanischen Partners Nissan nach mehr Unabhängigkeit auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die Renault-Aktie sei nun günstig und faszinierend, schrieb Analyst Max Warburton in einer am Montag vorliegenden Studie. Vieles hänge nun an der Politik und hier sei ein übles Spiel im Gang, dessen Ausgang offen sei./ajx/bek Datum der Analyse: 26.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0022 2018-11-26/12:26

ISIN: FR0000131906