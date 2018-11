Die australische Investmentbank Macquarie hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) auf "Underperform" mit einem Kursziel von 480 Pence belassen. Die Fluggesellschaft leider in mehrfacher Hinsicht unter Nachfrageschwäche und Ineffizienz bei den Kosten, schrieb Analyst Pete Vanns in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Angesichts eines harten Wettbewerbs und hoher Treibstoffpreise gebe es für den Aktienkurs erhebliches Rückschlagsrisiko./bek/tih Datum der Analyse: 26.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

