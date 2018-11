Die Bullen versuchen, den steilen Abwärtstrend der Aktie des Wafer-Herstellers Siltronic (ISIN: DE000WAF3001) zu brechen. Vergangenen Dienstag gelang es bereits, die in die Zeit Frühjahr/Sommer 2017 zurück reichende Supportzone 68,50/71,00 Euro, die kurzzeitig intraday schon unterboten war, zu verteidigen. Jetzt gehen die Käufer die August-Abwärtstrendlinie an. Kann der Befreiungsschlag gelingen?

Angesichts einer Kurshalbierung in weniger als vier Monaten sicherlich, denn in diesem Kontext ist das, was Siltronic bislang seit dem Tief des vergangenen Dienstag zugelegt hat, wenig mehr als nichts. Sicher, von unten gerechnet summiert sich der Anstieg zwischen dem Tief des 20.11 und dem bisherigen, heutigen Tageshoch auf stattliche 22 Prozent. Aber der Chart zeigt, dass die Aktie dennoch bislang nur in der Größenordnung der Gegenbewegung ...

