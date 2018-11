Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: Expedeon AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu Expedeon AG Unternehmen: Expedeon AG ISIN: DE000A1RFM03 Anlass der Studie: Research Note Empfehlung: Kaufen Kursziel: 3,20 Euro Kursziel auf Sicht von: 31.12.2019 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker, Marcel Goldmann Starkes Umsatz- und Ergebniswachstum nach 9 Monaten 2018; Prognosen und Kursziel bestätigt Die von der Expedeon AG bereits in den vergangenen Quartalen aufgezeigte, klar aufwärtsgerichtete Tendenz bei den Umsatzerlösen, wird auch auf Basis der 9-Monatszahlen 2018 ersichtlich. Die Umsatzerlöse in Höhe von 9,28 Mio. EUR (VJ: 5,34 Mio. EUR ) lagen dabei, wie erwartet, deutlich oberhalb des Vorjahreswertes. Die Basis für diese Entwicklung hat sowohl einen organischen Ursprung (Ausweitung der Produktpalette, Ausweitung der Kundenbasis, stärkere Nachfrage nach Expedeon-Produkten etc.) und basiert darüber hinaus auf den hohen Akquisitionsaktivitäten der vergangenen Geschäftsjahre. Erwähnenswert ist hierbei der in 2016 erfolgte Erwerb der Expedeon Ltd. und der C.B.S. Scientific sowie die in 2017 getätigte Akquisition der Innova Biosciences. Im ersten Halbjahr 2018 wurde zudem die australische TGR Biosciences erworben, die jedoch erst zum 01.05.2018 in den Konzern einbezogen wurde und daher einen nur anteiligen Einfluss auf die Umsatzentwicklung des Expedeon-Konzerns hatte. Analog zum starken Umsatzwachstum wurden auf EBITDA-Ebene erstmalig der Break-Even und damit ein leicht positiver Wert erreicht. Das EBITDA verbesserte sich entsprechend deutlich auf 0,14 Mio. EUR (VJ: -2,52 Mio. EUR ). Auf Basis der 9-Monatszahlen hat die Expedeon AG die zuletzt angehobenen Prognosen bestätigt. Weiterhin wird eine Umsatzbandbreite zwischen 13 Mio. EUR und 14 Mio. EUR erwartet sowie erstmalig das Erreichen des Break-Even beim EBITDA. Um die Umsatzguidance zu erreichen, müsste die Gesellschaft im letzten Quartal noch Umsatzerlöse in Höhe von 3,7 Mio. EUR bis zu 4,7 Mio. EUR erwirtschaften. Ausgehend vom letzten Quartal (Q3 2018) , in dem Umsätze in Höhe von 3,66 Mio. EUR erzielt wurden, erscheinen die Unternehmensprognosen realistisch. Unsere bisherigen Prognosen sind hingegen etwas zu offensiv und daher nehmen wir eine leichte Reduktion auf 13,20 Mio. EUR (bisher: 13,91 Mio. EUR ) vor. Darüber hinaus rechnen wir insgesamt mit einer Fortsetzung des eingeschlagenen Wachstumskurses. Unterstützend wirkt sich hier die laufende Einführung neuer Produkte, wodurch neue Kunden sowie Märkte erschlossen werden können. Beispielhaft steht hierfür die Ende 2017 erfolgte Einführung des TruePrimeTM apoptotic cell free DNA amplification Kit. Mit diesem Flüssigbiopsie-Kit ist es möglich, in Flüssigkeit frei zirkulierende Tumor-DNA zu amplifizieren und sollte sich daher zu einem wichtigen Instrument in der onkologischen Forschung und Diagnostik etablieren. Weitere Produkteinführungen sowie das Heben von Synergieeffekten sollten sich positiv auf die Umsatzentwicklung auswirken. Wir bestätigen daher unsere mittelfristigen Umsatz- und Ergebnisschätzungen. Die Gesellschaft befindet sich auf sehr gutem Wege, das Ziel eines positiven EBITDA auf Gesamtjahresebene zu erreichen. Vor dem Hintergrund eines erwartet steigenden Umsatzniveaus sowie des vollständigen Einbezugs der TGR-Ergebnisbeiträge im zweiten Halbjahr, sehen wir dieses Ziel als sehr realistisch an. Unsere erwartetes EBITDA in Höhe von 0,52 Mio. EUR (bisher: 0,95 Mio. EUR ) reflektiert die leicht reduzierte Umsatzerwartung. Ausgehend von den leicht reduzierten Prognosen haben wir im Rahmen des DCF-Bewertungsmodells ein neues Kursziel in Höhe von 3,20 EUR (bisher: 3,30 EUR ) je Aktie ermittelt. Bei einem aktuellen Kursniveau von 1,01 EUR ist noch reichlich Kurspotenzial vorhanden und daher bestätigen wir unser KAUFEN-Rating. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17301.pdf Kontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (4,5a,6a,7,10,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm Datum (Uhrzeit) Fertigstellung: 26.11.2018 (10:00 Uhr) Datum (Uhrzeit) erste Weitergabe: 26.11.2018 (12:00 Uhr) =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

