Die australische Investmentbank Macquarie hat die Einstufung für Easyjet auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1475 Pence belassen. Bei der Kundenzielgruppe von Billigfliegern habe Easyjet zuletzt Anerkennung für die Qualität des Service geerntet, schieb Analyst Pete Vanns in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Das dürfte vor allem an dem ausgewogenen Vorgehen bei den Kosten liegen. Easyjet besitze bei seinem Kundenkreis über einen stimmungsgetriebenen Vorteil./bek/tih Datum der Analyse: 26.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0026 2018-11-26/12:36

ISIN: GB00B7KR2P84