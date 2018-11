Die Commerzbank hat die Einstufung für Rheinmetall angesichts eines Medienberichts über eine mögliche führende Rolle bei der Neuentwicklung eines deutsch-französischen Kampfpanzers auf "Buy" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Dem "Handelsblatt"-Bericht zufolge spreche sich Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen einmal mehr für eine engere Zusammenarbeit des Rüstungskonzerns mit dem Konkurrenten Krauss-Maffei Wegmann aus, schrieb Analyst Sebastian Growe in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Artikel teile seine Meinung, dass eine Konsolidierung in diesem Bereich von Rheinmetall angeführt werden sollte./tih/ajx Datum der Analyse: 26.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0027 2018-11-26/12:38

ISIN: DE0007030009