Es gibt auch positive Nachrichten bei Nordex: So konnte das Unternehmen zuletzt einen größeren Auftrag für ein Projekt in Irland melden. Auftraggeber ist demnach "Statkraft", und es soll um die Lieferung von insgesamt sieben Turbinen gehen ("Typ N100/3300"). Die "Errichtung der ersten Turbinen" soll dann im Sommer des kommenden Jahres erfolgen - "Infrastrukturarbeiten im Windpark werden in Kürze beginnen", wie Nordex mitteilte. Ab Ende 2019 soll dieser neue Windpark namens Kilathmoy dann "vollständig ... (Peter Niedermeyer)

