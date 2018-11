Zu einer der großen Enttäuschungen an der Wall Street gehörte auf Sicht der vergangenen 12 Monate die General Electric Aktie. In diesem Zeitraum hat die Aktie in Euro gerechnet schließlich rund 57% verloren (ohne Berücksichtigung von Dividenden). Zwar gehen dem Unternehmen gewiss nicht die Aufträge aus. Beispiel dafür ist die Mitteilung, dass General Electric von der "Kerui Metodo Construção e Montagem S.A." ausgewählt wurde, um eine "e-house"-Lösung anzubieten. Es geht da demnach um ein Erdgas-Projekt ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...