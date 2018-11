Bei der "Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA" (kurz "Borussia Dortmund") weicht das Geschäftsjahr vom Kalenderjahr ab - und so gab es inzwischen bereits die Zahlen zum 1. Quartal (nämlich des Geschäftsjahres 2018/2019). Dazu merkt Borussia Dortmund an, dass ab dem laufenden Geschäftsjahr ein neuer großer Sponsor ("Champion-Partner" heißt es da) gewonnen werden konnte: Electronic Arts Inc., und zwar bis zum 30. Juni 2022. Auch vom Sponsor ROWE Mineralölwerk GmbH gab es gute Nachrichten. Dieser Sponsor ... (Peter Niedermeyer)

