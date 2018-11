Die Digitalisierung schreitet bei McDonald's immer weiter voran. In den USA kann man inzwischen bereits per Smartphone Essen bestellen und bezahlen, diese Funktion soll nun auch auf den Rest der Welt übertragen werden. Im Jahr 2019 soll der Service auch in Deutschland erhältlich sein und die Kundenloyalität weiter steigern. Auch Neukunden soll der Service anlocken.

News zur Aktie: Bald könnte jeder 5. Gast digital bestellen!

Bis 2021 erwartet der Deutschland-Chef von McDonald's, dass ... (Maximilian Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...